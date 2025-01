Reforma de São Januário: Paes diminui burocracia de potencial construtivo

A Prefeitura do Rio de Janeiro diminuiu as burocracias que envolvem a venda do potencial construtivo de São Januário, mecanismo que viabilizará as obras de reforma e ampliação do estádio do Vasco.

O que aconteceu

O prefeito vascaíno Eduardo Paes decretou que quem comprar o potencial terá o projeto aprovado em 20 dias. Anteriormente, por exemplo, o processo burocrático travou negociações que estavam avançadas. O principal dificultador, neste caso, era que o comprador precisava negociar o terreno com a Prefeitura após assinar a intenção de compra do potencial de São Januário e, muitas vezes, não conseguia obter o espaço, como aconteceu com um que estava disposto a adquirir a maior parte dos m².

O principal entrave, no momento, é em relação ao fluxo de pagamento da operação, já que há um descasamento entre o fluxo da incorporadora, a forma do financiamento e a necessidade do Vasco. Por isso, a engenharia financeira mais factível, atualmente, é a antecipação de recursos através de empréstimos bancários, que seriam feitos pelas empresas interessadas.