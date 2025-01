Vasco bate Maricá como 'visitante' em São Januário com golaço de reserva

Com poucos minutos em campo, Paulo Henrique fez o gol da vitória do Vasco. E foi um golaço! O lateral recebeu pela direita e driblou três adversários, batendo no canto do goleiro do Maricá, aos 25 minutos do 2º tempo. Com a vantagem no placar, o Vasco administrou a partida trocando passes, enquanto o Tsunami não conseguiu assustar o cruz-maltino. Mais três pontos para o time de Carille.

Gols e destaques

Jogo sonolento. O 1º tempo de partida terminou sem nenhum grande lance de destaque. A torcida vaiou ambas as equipes ao irem para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Olha o Maricá aí... Aos 9 minutos do 2º tempo, o Maricá quase abriu o placar em São Januário. Victor Luís vacilou no meio de campo e cedeu contra-ataque ao Maricá. Walber, camisa 10 do Tsunami, soltou a bomba, para a defesa de Léo Jardim. O goleiro do Vasco ainda contou com a ajuda de Souza para afastar o perigo da área vascaína.

Tirou tinta! Aos 17 minutos do 2º tempo, aconteceu a melhor chance do Vasco até aquele momento da partida. O volante Hugo arrancou pela direita e rolou para Payet chegar batendo na entrada da área. O meia do Vasco deu um bom toque de chapa na bola, mas tirou demais e a bola foi para fora raspando a trave.