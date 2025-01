Joia do Vasco de 18 anos surpreende Tchê Tchê com foto antiga juntos

O carismático menino Zuccarello, a joia vascaína



18 anos e muito talento https://t.co/8APVvmKQs3 pic.twitter.com/s5AkduCgvM -- Bruno Braz (@brazbruno) January 30, 2025

Carille brinca com Zuccarello e diz que terá cuidado com o jovem

Em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille comentou sobre a chance que deu ao meia. O treinador frisou que, na maioria das vezes, costuma promover os jovens após mais tempo de trabalho.

Carille revelou também uma brincadeira que fez com Zuccarello. Ela aconteceu após uma falha de posicionamento do garoto no fim do segundo tempo.