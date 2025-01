Hernan: Negócio com Al-Rayyan mela, e Rony se reapresentará ao Palmeiras

O Al-Rayyan não conseguiu concluir a negociação com Rony, que deve se reapresentar ao Palmeiras ainda nesta semana, informou André Hernan no De Primeira, nesta quinta (30).

De acordo com o colunista, as duas partes já haviam chegado a um acordo, mas não conseguiram concluir a parte burocrática a tempo. A janela de transferências do futebol qatari se encerra nesta sexta (31), e Rony ainda está no Brasil.

Já me vem a confirmação de que o Rony e seu estafe foram comunicados que o negócio não vai dar certo. Então, amanhã ele se apresenta ao Palmeiras e vida que segue.

André Hernan