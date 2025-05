Guga Kuerten dá conselho para João Fonseca antes de Roland Garros

Esperança de levar o tênis brasileiro aos lugares mais altos, João Fonseca tem Roland Garros como seu próximo compromisso no calendário do circuito profissional. O Grand Slam francês fez parte de um dos ápices do esporte brasileiro, com Gustavo Kuerten, que foi tricampeão e espera que o jovem carioca de 18 anos possa sentir o gosto de vencer no saibro parisiense.

O catarinense de 48 anos, contudo, não vê necessidade de pressa e entende que, neste momento, participar de um Major tem que ser visto como um aprendizado por Fonseca. "Lá eu conheço pouco", brincou Guga sobre Roland Garros, após entrar para o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em cerimônia realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

"Para o João, qualquer local que ele for o recado que permanece é confiar no processo de treinamento, educação, empenho para se dedicar, conhecer o circuito. Tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota", declarou o ex-número 1 do mundo.