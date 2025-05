Papa Leão XIV encontra Sinner, tenista nº 1 do mundo, e recebe convite para jogar

O comentário fazia referência ao sobrenome do tenista italiano. Sinner, em inglês, significa "pecador". Quando perguntado sobre a brincadeira, o atleta não escondeu o constrangimento. "Por que você tem que me colocar em uma situação difícil?", brincou o italiano. "Obviamente, ouvi dizer que ele jogava tênis quando era criança. Acho que é bom para nós, jogadores de tênis, ter um papa que gosta desse esporte que praticamos."

Nesta quarta, o novo papa recebeu Sinner e sua família na Cidade do Vaticano. O tenista de 23 anos presenteou o líder religioso com duas raquetes e, com uma bolinha na mão, sugeriu um jogo com o papa, que descartou a proposta e disse que levaria as raquetes para jogar em Wimbledon, em referência ao tradicional Grand Slam britânico.

O encontro também contou com a presença do presidente da Federação Italiana de Tênis, Alberto Binaghi. Ele exibiu ao papa a taça da Copa Davis, conquistada pela equipe italiana na temporada passada. Juntos, fizeram fotos e vídeos diante do grande troféu.

Sinner é um dos primeiros famosos a encontrar o novo papa, possivelmente o primeiro atleta de alto rendimento. O então cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, se tornou o primeiro papa americano ao ser eleito no conclave, na quinta-feira passada.