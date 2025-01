Fortaleza: Maior patrocínio da história reforça boa gestão, diz PVC

O anúncio do maior patrocínio da história do Fortaleza é mais uma demonstração da boa gestão do clube nos últimos anos, disse PVC no De Primeira nesta quinta (30).

O Fortaleza fechou contrato de patrocínio máster por dois anos com a Cassino.bet, plataforma de apostas esportivas, por R$ 70 milhões. O antigo contrato, com a Novibet, também válido por dois anos, era de R$ 40 milhões.