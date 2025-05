Do Bronx relembra reação à luta contra Topuria e frisa: "Trazer o cinturão de volta"

Estratégia para vencer

Com o embate contra Topuria agora confirmado, Do Bronx já começa a traçar sua estratégia para reconquistar o título dos leves. Embora reconheça a qualidade do adversário, o paulista mantém o foco nas próprias habilidades.

"Estamos deliberando agora sobre qual será nosso plano de jogo, mas nossa principal preocupação é com o que eu posso trazer... Sei que ele é um oponente duro, mas sei o poder de fogo que tenho nas mãos e conheço meu estilo de kickboxing. Vou me jogar com tudo nesse cara como nunca fiz antes, tenho uma promessa a cumprir e vou atrás desse cinturão", analisou o lutador.

Com uma vitória sobre Michael Chandler no UFC 309, em novembro do ano passado, o atleta da "Chute Boxe Diego Lima" tem duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro lutas. Consciente da importância do momento, ele reafirma seu compromisso com a preparação e a busca por mais uma chance de fazer história no octógono.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por MMA Hoje (@mmahoje)