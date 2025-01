Paulinho herda camisa 7, elogia Abel e vê acerto 'no momento certo'

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira (30) o atacante Paulinho, que assinou com o clube paulista até 2029. O jogador se recupera de uma cirurgia na perna direita e só deve estar à disposição de Abel Ferreira em abril.

Uma camisa tão pesada e grande no futebol mundial. O Palmeiras tentou a minha contratação umas três vezes, e aconteceu no momento certo. Já foi depositada toda a confiança no meu futebol. Abel me ligou antes mesmo da gente acertar [com o Palmeiras]. O reconhecimento de um grande treinador. Me sinto muito honrado e feliz. Paulinho, novo camisa 7 do Palmeiras