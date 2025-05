Tenista número um do mundo Sinner ouve confissão esportiva do papa Leão

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O astro do tênis italiano Jannik Sinner teve uma audiência nesta quarta-feira com o recém-eleito papa Leão 14, ele próprio um jogador de tênis, informou o Vaticano.

Sinner foi convidado a ir ao Vaticano junto com seus pais e uma delegação da Federação Italiana de Tênis.

Leão brincou no início desta semana que não queria se encontrar com o número um do mundo, pelo menos não atrás da rede.