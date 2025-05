Aliada de Ednaldo, Leila integra delegação da CBF em Congresso da Fifa

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, faz parte da delegação da CBF em Assunção no Congresso Fifa. Ela se tornou uma das principais aliadas do presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues.

É comum que a CBF leve presidentes de federações como representantes no Congresso, juntamente com o dirigente máximo. Em certas ocasiões, cartolas de clubes também são convidados.

Leila chegou em Assunção ainda na terça-feira e representou a CBF em uma jantar com boa parte da cúpula da Fifa. Isso porque Ednaldo tem sua chegada prevista na cidade nesta quarta-feira.