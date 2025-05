Jogos Olímpicos de 2028: COB fecha com novo fornecedor de material esportivo

"O acordo com o Comitê Olímpico do Brasil reforça o comprometimento da Adidas com o esporte brasileiro. É um momento para celebrarmos a diversidade esportiva em um país que cresce a cada ano nas mais diversas modalidades, com atletas e equipes que não medem esforços para se superar a cada competição. Orgulhosamente, as três listras passam a vestir o Time Brasil", destaca Olivier Gianina, General Manager da Adidas Brasil.

Pelo acordo, a Adidas também participará do desenvolvimento de uma coleção exclusiva de produtos licenciados, assim como uma série de ações planejadas para a torcida brasileira.

"A Adidas é extremamente arrojada em suas ativações, com enorme pioneirismo no Movimento Olímpico, uma vez que em sua história entendeu que os Jogos Olímpicos são uma grande plataforma para as marcas. Teremos coleções criativas e ações que levarão o Time Brasil para um público ainda maior graças também à venda de nossos produtos nas lojas da marca. O COB, por sua vez, conseguirá conectar fortemente a Adidas ao Brasil, aos valores olímpicos e a uma engajada rede de fãs", complementa a diretora de Comunicação e Marketing do COB, Manoela Penna.