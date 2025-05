Manchester United e mais nove: estreia de filho de CR7 mobiliza olheiros

A estreia de Cristiano Ronaldo Jr pela seleção portuguesa sub-15, ontem, contra o Japão, mobilizou olheiros de diversos clubes europeus.

O que aconteceu

Times como Manchester United e Tottenham estavam de olho no jovem atacante, segundo o jornal inglês The Sun. Cristiano Ronaldo Jr chegou a atuar nas categorias de base dos Red Devils durante a segunda passagem do pai pelo profissional do clube (2021-2022). Ele atualmente defende o Al-Nassr.

Segundo o tabloide, as arquibancadas ainda contavam com olheiros de dez equipes do Campeonato Alemão. O jovem atacante disputa o Torneio Internacional Vlatko Markovic, e Portugal estreou com vitória por 4 a 1 sobre o Japão.