Presidente do Atlético-GO tem atitude machista, e repórter deixa coletiva

Adson Batista: Eu estou falando porque você poderia conversar comigo diferente. Mas tudo bem, faz do jeito que quiser, vitimiza, eu não tive essa intenção jamais.

Comunicado.



Nathalia,



Gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero uma profissional de muito bom nível.



Entendo que, em situações como essa, o humor… pic.twitter.com/glfL2Z38R5 -- Adson Batista (@AdsonBatista) January 30, 2025

Nathália se manifesta nas redes sociais

Oi, galera! Passando para agradecer o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi. Não consigo agradecer todo mundo individualmente neste momento e nem falar sobre o que aconteceu agora. Assim que for possível, farei. Obrigada! Nathália Freitas no X

Adson se desculpa