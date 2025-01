À espera de Neymar, Santos leva virada do São Bernardo e revolta torcida

A torcida organizada do Santos protestou antes mesmo do fim da partida. "Tem que honrar a camisa do Peixão", "Joga, vagabundos" e "É guerra" — sobre o clássico contra o São Paulo — gritaram os torcedores.

Classificação e jogos Paulista

O Santos segue na segunda colocação do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos — ainda pode ser ultrapassado pela Portuguesa, que enfrenta o São Paulo nesta quarta.

O São Bernardo disparou na liderança do Grupo D. O Bernô chegou aos 12 pontos e abriu quatro de vantagem para o Palmeiras, atual segundo colocado.

Os dois times voltam a campo no sábado (1°). O Santos recebe o São Paulo, às 20h30 (de Brasília). Mais cedo, às 16h, o São Bernardo visita a Inter de Limeira. Os dois jogos são válidos pela sexta rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

O Santos foi a campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Léo Godoy, Guilherme e Tiquinho Soares. O São Bernardo teve como titulares: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Hugo Sanches, Lucas Lima, Romisson e Pará; Guilherme Queiroz, Léo Jabá e Fabrício Daniel.