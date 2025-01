Savinho evita vexame do City e comanda virada sobre o Brugge na Champions

O City começou levando susto e teve gol anulado. Fora de casa, o Brugge apostou nos contra-ataques e criou boas chances logo no começo do jogo. Quando respondeu, o City foi às redes com Gündogan, mas o gol foi anulado por impedimento do alemão quando ele recebeu passe de Bernardo Silva.

O Brugge abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Jutgla entortou Matheus Nunes e cruzou rasteiro na área. Onyedika apareceu sozinho e bateu firme para estufar as redes do City.

Onyedika comemora gol marcado pelo Brugge contra o Manchester City na Champions Imagem: Carl Recine/Getty Images

O City começou o segundo com tudo e conseguiu o empate. Kovacic arrancou pelo meio, viu a defesa se abrir e bateu cruzado para vencer Mignolet e recolocar os ingleses no jogo.

O Brugge assustou de novo, mas o City conseguiu a virada. A equipe belga levou perigo em dois contra-ataques logo após o gol sofrido, mas viu o rival ser letal quando chegou de novo. Aos 16, Savinho serviu Gvardiol dentro da área, e o croata tentou cruzamento rasteiro. A bola bateu no pé de Ordoñez e entrou.