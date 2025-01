Fla deve ter time misto e ajustes finais para a Supercopa em estreia no Rio

O Flamengo está na reta final da "pré-temporada" antes do primeiro grande objetivo do ano: a Supercopa do Brasil. O reencontro com o Maracanã nesta quinta-feira (30), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, deve ser marcado por um time misto, as primeiras vezes de Juninho no estádio e Arrascaeta com a camisa 10, além de alguns ajustes pensando na decisão contra o Botafogo no próximo domingo.

O que aconteceu

O Fla terá um tempo curto entre os dois jogos e, por isso, não vai forçar os titulares. Filipe Luís deve aproveitar o jogo em casa para dar mais minutos a alguns jogadores e promover o retorno dos lesionados. O time será definido em treino nesta quarta-feira.

Depois do jogo quinta, a equipe ainda faz mais um treino na sexta antes de viajar para Belém. Nesta atividade, que vai contar com os atletas que não forem titulares no Carioca, o treinador já terá um primeiro esboço do que pensa para a final. O elenco encerra a preparação para o clássico valendo taça no sábado, quando Filipe Luís vai definir o time que levará a campo.