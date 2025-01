Técnico do United detona jogador e diz que prefere escalar preparador de 63

É sempre o mesmo motivo [para Rashford estar fora]: o treinamento, a maneira como vejo um jogador de futebol deve fazer na vida. É todos os dias, cada detalhe. Se as coisas não mudarem, eu não vou mudar. É a mesma situação para todos os jogadores, se você fizer o máximo e as coisas certas, podemos usar todos os jogadores.

Classificação e jogos Inglês

Você pode ver no banco que perdemos um pouco de ritmo no banco para mudar o jogo, ter outras peças. Mas eu prefiro assim, colocaria [o treinador de goleiros, Jorge] Vital antes de um jogador que não dá o máximo todos os dias.

Ruben Amorim, técnico do United, sobre Rashford

Rashford está perto de completar um mês sem nem sequer ser chamado para partidas dos Red Devils. Ele foi relacionado pela última vez no dia 30 de dezembro, mas não entrou em campo durante a derrota para o Newcastle. Sua última aparição em campo foi no dia 12 do mês passado, na vitória sobre o Plzen, pela Liga Europa.

Revelado pelo United, o atacante já foi um dos principais destaques do time e teve status de joia. O jogador de 27 anos chegou a marcar 30 gols na temporada 2022/23, mas depois caiu de rendimento e perdeu espaço atualmente. Foi considerado uma das maiores promessas da Inglaterra e disputou duas Copas do Mundo representando sua seleção.