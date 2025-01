Mirassol x Portuguesa tem falha bizarra de Muralha e gol contra de longe

Logo depois, aos 18, outro Alex, o Muralha, pareceu querer agradecer pelo gesto do xará adversário. O goleiro do Mirassol recebeu bola recuada pela direita com tranquilidade, mas errou o domínio, permitiu que o ataque da Portuguesa pressionasse e Jajá diminuiu para os visitantes.

Classificação e jogos Paulista

O placar, ao fim, terminou mesmo em 2 a 1, em jogo marcado por lances bizarros. Com a vitória, o Mirassol é o líder do grupo A, com 9 pontos em 4 jogos, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que enfrenta o São Paulo no clássico deste domingo (26), às 18h30, no MorumBIS. Já a Portuguesa é lanterna do grupo B, com dois pontos, e tem a pior campanha do Paulistão.

