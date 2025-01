Vendas de jogadores formados no Fla podem dar alívio ao caixa; veja valores

Uma das missões do Flamengo nesse início de ano foi ganhar mais folga no caixa, especialmente para investir em novas contratações. Além da venda de Fabrício Bruno, o clube ainda se beneficiou de duas transações envolvendo garotos da base em clubes de fora do país: Igor Jesus e André.

O que aconteceu

Igor Jesus foi vendido pelo Estrela Amadora, de Portugal, ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Ele ficou apenas cinco meses na equipe após ser negociado pelo Flamengo.

O Flamengo vai receber 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) da negociação. O rubro-negro era dono de 50% dos diretos do jovem, vendido por 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões na cotação atual).