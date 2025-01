Corinthians: Votação de impeachment teve apavoro da torcida, briga e 'fuga'

O resultado foi apertado, com 126 votos a favor da admissibilidade do impeachment e 114 contrários. No entanto, muitos conselheiros deixaram a reunião logo após a primeira votação por conta do calor no mini ginásio do PSG e do cansaço devido ao horário avançado. A suspensão da reunião foi definida apenas às 23h30 (de Brasília).

Augusto Melo chegou a chamar Tuma de "ditador" por conta da decisão. Em sua defesa, o presidente do CD afirmou que o estatuto prevê três tipos de votação para a admissibilidade: secreto, nominal ou por aclamação.

Tive a tranquilidade de verificar que o voto sim para a continuidade do processo foi manifestado com muito mais ênfase do que o não. Como houve dúvida e o presidente perdeu a cabeça na hora, lá em cima da mesa do Conselho, suspendi a reunião. Resolvi refazer a votação para não ficar nenhuma dúvida, justamente ao contrário do que fui acusado de ser ditador.

Romeu Tuma Jr., em coletiva de imprensa

Agressão e intimidações

Membros do Conselho Deliberativo (CD) e ex-diretores do clube foram hostilizados por torcedores no Parque São Jorge. Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Timão, e Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol, foram os principais alvos da torcida.