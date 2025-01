Abel Ferreira nunca 'abraçou' Flaco como fez com Rony, opina Lavieri

Samir: Tuma não esperará fim de inquérito por nova votação de impeachment

Romeu Tuma Jr., presidente do conselho deliberativo do Corinthians, deve marcar votação para o impeachment do presidente Augusto Melo o quanto antes, informou Samir Carvalho.

Conversando com pessoas próximas ao [Romeu] Tuma [Jr.], tem aliados dele aconselhando-o a esperar o fim do inquérito [da Vai de Bet]. Porque sentiram bastante a pressão ontem. Outras pessoas querem que o impeachment avance o mais rápido possível. O que eu apurei é que ele não vai esperar. [...] Não será na semana que vem, mas talvez no início de fevereiro..

Samir Carvalho

