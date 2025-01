Camisa 9 assombra era Abel e virou prato cheio para crias e improviso

A solução do treinador foi adaptar Rony para o centro do ataque. O camisa 10 se adaptou bem à função, se tornando o artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, mas perdeu espaço no decorrer dos anos — especialmente após a chegada de Endrick — e atualmente é visto como "negociável" pela diretoria alviverde.

Números de Rony na era Abel Ferreira:

Jogos: 250

Gols: 66

Assistências: 32

Três contratações em 2022, e só restou Flaco López

Rafael Navarro chegou após se destacar no Botafogo, mas não embalou e acabou no Colorado Rapids em julho de 2023. O atacante completou 65 jogos, com 11 gols e quatro assistências.

No meio do ano, o Palmeiras anunciou Merentiel e Flaco López. O primeiro, porém, acabou negociado com o Boca Juniors após seis meses, 11 partidas e dois gols. Muito por conta do limite de estrangeiros da CBF na época — cinco por jogo.