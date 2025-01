Abel se despede de Vitor Reis e brinca: 'Quero ver se vai me atender'

O técnico Abel Ferreira se despediu do zagueiro Vitor Reis, anunciado nesta terça-feira (21) pelo Manchester City. O português elogiou o "completo" zagueiro e brincou sobre o acerto do jogador de 19 anos com o gigante do futebol inglês.

Quero ver se vai me atender no telefone. Abel Ferreira, à TV Palmeiras

Vitor prometeu atender as ligações do agora ex-treinador: "Claro que vou. Você que me colocou onde estou", respondeu o defensor. "Eu não, é o teu trabalho", completou o português.