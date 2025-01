Samir: Tuma não esperará fim de inquérito por nova votação de impeachment

Apesar da pressão contrária, Romeu Tuma Jr., presidente do conselho deliberativo do Corinthians, deve marcar votação para o impeachment do presidente Augusto Melo o quanto antes, informou Samir Carvalho no UOL News, nesta terça (21).

O colunista apurou, no entanto, que Romeu Tuma Jr. tem sido aconselhado por aliados a esperar o fim do inquérito Corinthians x Vai de Bet para seguir com o processo, que foi novamente suspenso nesta segunda (20).