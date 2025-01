Cria da Academia brilha, e Palmeiras arranca empate contra o Noroeste

O ritmo das equipes diminuiu depois de uma pausa para hidratação. O Palmeiras passou a controlar a posse de bola, mas só conseguiu assustar em lances de bola parada. Os donos da casa se defenderam bem, porém deixaram de ameaçar ofensivamente.

Assim como no início do primeiro tempo, o Noroeste foi melhor nos primeiros minutos da segunda etapa. Desta vez, no entanto, a equipe da casa foi eficiente e abriu o placar com Carlão. Pedro Felipe ainda desperdiçou uma chance clara de aumentar a vantagem.

O Palmeiras equilibrou a partida aos poucos, e buscou o empate. Depois do susto, os visitantes melhoraram com as entradas de Rômulo e Thalys. Foi do centroavante da base o gol que igualou o placar.

Gols e principais lances

Marcelo Lomba duas vezes! Logo aos 2', Thiago Lopes recebeu perto da grande área, girou e bateu forte, no canto. O goleiro palmeirense saltou no canto e fez uma ótima defesa. Na sequência do lance, Thiago Lopes recebeu dentro da área e finalizou na saída de Lomba, que fechou bem o ângulo.

Felipe Alves com a ponta dos dedos! Aos 10', Luighi fez boa jogada, girando sobre um zagueiro para se desmarcar, e bateu de chapa, no canto. Felipe Alves evitou o gol.