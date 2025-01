Super Mundial: Orlando recebe até 16 taças intercontinentais em raio de 1km

Na fase oitavas de final, o líder do grupo G, que tem Juve e City como favoritos, enfrenta o segundo do grupo H, do Real Madrid. O time nove vezes campeão intercontinental está na chave com Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e Red Bull Salzburg (AUS).

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Nas quartas de final, times como Inter de Milão, River Plate, Fluminense e Borussia são candidatos a atuarem no Camping World Stadium. Quem vencer o duelo das oitavas de final permanece em Orlando para o confronto das quartas.

Além dos nove títulos do Real Madrid, outros sete títulos podem passar pela cidade: a Internazionale é tricampeã, a Juventus tem duas taças, enquanto City e River vencedor o torneio uma vez cada um.

Orlando já é a cidade que mais recebe visitantes nos EUA e a capital do futebol internacional no sudeste do país. Temos uma vasta rede hoteleira e todo entretenimento dos parques que é um diferencial para torcedores que buscam curtir o evento com suas famílias, além de assistir aos jogos. Existirão ativações conectando esses dois mundos para amplificar ainda mais essa experiência Ricardo Villar, CEO da FC Series e membro do comitê local para assuntos de futebol

Confira os jogos

Inter & Co Stadium