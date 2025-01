Estádio que recebe São Paulo x Cruzeiro tem homenagem a Kaká e Marta

O jogador revelado pelo São Paulo marcou época no Orlando em um momento que o futebol da MLS dava os primeiros passos. Ele chegou ao clube em 2015 e se aposentou dos gramados na equipe em 2017.

Marta tem uma chuteira e uma braçadeira de capitã autografadas no mesmo local. A brasileira ainda brilha com a camisa do Pride, clube em que atua desde 2017.

Homenagem a Marta no estádio no Inter & Co. Stadium, casa do Orlando City e Pride Imagem: Divulgação/Orlando City

O estádio também receberá mais dois jogos nesta FC Series: o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, e também o duelo entre o Galo e o Orlando City.

49 cadeiras coloridas

Estádio Inter & Co. tem 49 cadeiras nas cores do arco-íris em homenagem a um massacre em uma boate LGBT Imagem: Divulgação/Orlando City

Durante a construção do estádio, um atentado em uma boate LGBT chamada Pulse vitimou 49 pessoas. Em homenagem às vítimas do ataque a tiros, o Orlando City pintou 49 cadeiras de maneira permanente com as cores do arco-íris.