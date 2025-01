São Paulo: Lucas vê pré-temporada 'muito positiva' após empates nos EUA

O meia-atacante Lucas, do São Paulo, classificou a pré-temporada do Tricolor como "muito positiva" depois do empate contra o Flamengo, em jogo disputado na tarde deste domingo (19) em Orlando (EUA). A equipe, que também ficou em igualdade no marcador contra o Cruzeiro, encerrou sua viagem e volta ao Brasil para o Campeonato Paulista.

O que ele falou?

Balanço. "Acho que a preparação tem sido muito boa e tivemos dois grandes testes contra duas grandes equipes. Claro que todo mundo ainda buscava sua melhor forma física nestes dois primeiros jogos no começo de ano. A pré-temporada foi curta, mas acho que foi muito positiva. Agora, é voltar para casa para começar o Paulistão."

Entrosamento com Oscar. "Fizemos a base, jogamos na seleção... acho que agora é a readaptação dele de jogar aqui no Brasil, mas ele tem muita qualidade e não vai ter dificuldade com isso. É mais pegar o ritmo de jogo, pegar a melhor forma, e isso é o que a gente vai adquirir a cada jogo no Paulistão."