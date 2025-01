Ex-vice do Vasco defende contrato com a 777: 'Nada indicava um colapso'

O Vasco assinou o contrato com a 777 em setembro de 2022. A empresa adquiriu 70% das ações da SAF, e o clube ficou com os outros 30%. O pré-acordo com a empresa havia sido firmado em fevereiro, em viagem de Salgado a Miami.

"Temos de separar esse processo olhando a linha do tempo. Quando o negócio foi feito, nós tínhamos absoluta confiança na 777, todas as informações do background check, todos os técnicos, KPMG, consultoria, auditoria, enfim, o Vasco buscou todas as precauções para atrair o investidor com condições financeiras e ambição. Naquele momento, tínhamos absoluta confiança no investidor. Depois que comprou o Vasco, comprou o Hertha Berlin, comprou um clube na França, comprou um clube na Austrália. fez um aporte importante para o Everton [da Inglaterra]", disse.

Carlos Osório e Jorge Salgado compareceram á posse de João Paulo como presidente do Botafogo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Depois que eles entraram e o tempo começou a andar. No pagamento do aporte de setembro de 2023, tivemos um primeiro problema, um atraso, que ensejou inclusive em uma notificação do clube. Eles honraram e ficaram, rigorosamente, em dia, mas acendeu uma preocupação e o clube se posicionou. Então, esse é um processo. Grandes negócios estão sujeitos, infelizmente, a esse tipo de coisa. Não é o que nós gostaríamos, mas o importante é que o arcabouço jurídico do negócio protegeu e protege o Vasco, e permite que o clube dê essa virada na busca de um novo investidor Carlos Osório

Atual presidente do Vasco, Pedrinho já fez críticas à antiga diretoria. Em coletiva realizada em novembro do ano passado, o mandatário chegou a citar nominalmente o ex-presidente Salgado, o ex-CEO Luiz Mello — levado ao clube por Salgado —, o ex-VP financeiro Adriano Mendes e até Júlio Brant, que não integrava a diretoria, mas é um ator político do clube.

À época, Pedrinho ressaltou que foi aberta uma investigação sobre o contrato do Vasco com a 777. "Se não acontecer uma investigação, vamos normalizar o que foi feito aqui. O cenário é esse", disse, na ocasião.