Acordo faz Vasco se sentir seguro mesmo 'à venda' com falência da 777

Com este acordo, a A-CAP é obrigada a avisar ao Vasco sobre qualquer negociação. Além disso, uma eventual transação precisa ter a anuência do Cruz-maltino, situação que o deixa seguro judicialmente mesmo com as notícias mais recentes.

Clubes, iate e jatinho à venda

A "A-CAP" colocou todos os clubes da 777 Partners à venda. Além do Vasco, fazem parte do portifólio da empresa Genoa (Itália), Standard Liège (Bélgica), Hertha Berlim (Alemanha), Red Star (França), Melbourne Victory (Austrália) e Sevilla (como sócia minoritária).

Um luxuoso iate e um jatinho particular da companhia também estão à venda pela seguradora. A embarcação está no valor de US$ 1,8 milhão (R$ 9,8 milhões) e a aeronave por US$ 20 milhões (R$ 109 milhões).

Ainda segundo a "Josimar Football", a A-CAP tem encontrado dificuldades para vender os clubes. Há um processo movido pelo fundo inglês "Leadenhall" contra a dissipação de ativos da 777. Caso a ação seja acatada, a seguradora pode ser impedida de negociar as equipes.

A reportagem ainda destaca que a 777 foi despejada de seu escritório em Miami (EUA) por falta de pagamento. Outros processos milionários movidos por empresas estão sendo feitos na Justiça com acusações de fraudes e calotes.