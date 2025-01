Tchê Tchê evita polêmica com Botafogo e revela atração antiga pelo Vasco

O volante Tchê Tchê foi apresentado oficialmente pelo Vasco na tarde desta terça-feira (14). Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, ele não quis comentar sobre a polêmica dos pagamentos das premiações dos títulos, mesmo com o Alvinegro culpando os jogadores que saíram pelos ruídos. Encarando como uma página virada na carreira, ele revelou ter uma atração antiga pelo Cruzmaltino.

Tive outras consultas, mas foi uma escolha minha estar aqui. Por diversas vezes eu trocava com a camisa do Vasco depois do jogo e vestia porque achava bonita. Meus pais estão felizes, minha esposa está feliz e a experiência vai ser muito boa. Vou deixar tudo dentro de campo

Tchê Tchê

*Mais informações em instantes