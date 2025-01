Vasco anuncia zagueiro Maurício Lemos, ex-Atlético-MG

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Maurício Lemos, de 29 anos, que defendeu o Atlético-MG nas últimas duas temporadas.

O uruguaio já estava treinando com o elenco cruzmaltino. Nesta terça-feira (14), inclusive, ele passou pelo tradicional trote, quando jogadores contratados passam por um "corredor polonês" feito pelos atletas que já integravam a equipe.

Maurício Lemos já estava na mira do Vasco desde o ano passado. Na ocasião, porém, o defensor não chegou a um denonimador comum financeiro com o Atlético-MG para conseguir sua liberação. No Galo ele disputou 57 partidas e fez três gols.