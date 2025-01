Mercado: 'não' do São Paulo, SAF na operação Neymar e ex-Atlético-MG livre

Novela sobre o retorno de Neymar ao Santos envolve SAF no Peixe Imagem: Reprodução/Instagram

SAF na 'operação Neymar'. O namoro de Neymar com o Santos esquentou, e o retorno do craque tem a ver com a transformação do clube associativo em uma SAF. Neymar Pai seria responsável pela gestão do investimento, muito provavelmente de origem árabe. O UOL apurou que o contrato seria de seis meses para o Santos viabilizar o projeto da SAF. Pessoas próximas ao presidente, porém, negam que exista discussão de SAF e fundo de investimento árabe na negociação com o astro. Já há conversas sobre a SAF em andamento no Conselho Deliberativo. A ideia é que a Comissão de Estatuto analise minuciosamente cada cláusula para não haver impeditivos antes da votação aos associados.

Enquanto isso, no Al-Hilal... Prestes a abrir mão de Neymar, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, agiu rápido e acertou a contratação do atacante Kaio César, ex-Coritiba e que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal. O time árabe vai pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) ao clube português pelo jovem de 20 anos. Ele chega ao clube comandado por Jorge Jesus Kaio chega para a última vaga de estrangeiro sub-21 disponível no elenco.

Mariano saiu do Atlético-MG, mas quer atuar por mais um ano antes de aposentadoria Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

Ex-Atlético-MG na ativa. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o experiente lateral-direito Mariano descartou a aposentadoria após deixar o Atlético-MG. O atleta de 38 anos está livre no mercado e planeja jogar ao menos mais uma temporada. "Não estou parando, penso em mais um ano. Pouco a pouco vamos ver o que o futebol nos prepara pós-carreira", disse. O lateral estava desde 2020 no Galo, onde foi multicampeão mas também experimentou dissabores como o vice-campeonato da última Libertadores.

De Fortaleza para Porto Alegre? Bruno Pacheco, do Fortaleza, é o novo alvo do Grêmio para a lateral-esquerda. O Imortal abriu conversas para contratar o jogador de 33 anos. Ele chegaria ao clube para substituir Reinaldo, que saiu no final da temporada e acertou com o Mirassol. O time gaúcho iniciou a negociação na última semana e pode avançar ao longo dos próximos dias.