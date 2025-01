Corinthians anuncia renovação de empréstimo com Maycon; veja detalhes

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a renovação do empréstimo com o volante Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 27 anos ampliou o vínculo com o Timão até o fim de 2025 e celebrou a permanência.

"Estou feliz e motivado. Se Deus quiser, essa temporada será diferente da anterior. Vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante para o clube e para mim. Quero ficar bem para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos, e claro, buscar o maior número de títulos possíveis", afirmou Maycon.

O volante vai para a sua quarta temporada consecutiva no Corinthians. Desde 2022, Maycon tem tido seu empréstimo renovado ao fim dos anos pelo Alvinegro junto com a equipe ucraniana. Devido a lesões, o jogador ainda não conseguiu fazer uma temporada sólida pelo Timão desde que voltou ao clube do Parque São Jorge.