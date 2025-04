Dorival estreia pelo Corinthians na Copa do Brasil com desafio de dar padrão a um time instável

Dorival Júnior estreia no comando do Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, quando o time do Parque São Jorge enfrenta o Novorizontino, fora de casa, no primeiro jogo do confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador de 63 anos chega com a missão de dar um padrão a um time cuja instabilidade colocou uma pulga atrás da orelha do torcedor sobre o que esperar em 2025, e motivou a saída de Ramón Díaz apesar do título Paulista.

Apesar de não ter conseguido desenvolver um trabalho convincente na seleção brasileira, Dorival é certamente um dos melhores treinadores do País. Em seus dois últimos trabalhos em clubes, levou o São Paulo à conquista inédita da Copa do Brasil, em 2023. Um ano antes, faturou o mesmo título com o Flamengo, além da Libertadores. Assim, é possível dizer que a escolha da diretoria corintiana foi acertada.

A primeira tarefa de Dorival será fazer a defesa do Corinthians parar de ser vazada. São 33 gols sofridos em 29 partidas na temporada. No domingo, o treinador acompanhou a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, em um camarote do Maracanã, e pôde ter uma melhor noção do que precisa ser corrigido. A dupla de zaga corintiana já passou por diversas alterações no ano. Gustavo Henrique é o único com status de titular, enquanto André Ramalho recentemente voltou a ganhar a vaga de Félix Torres.