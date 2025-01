Ponte Preta 1 x 1 Santos: veja os gols e melhores momentos do jogo

A Ponte Preta recebeu o Santos no Moisés Lucarelli, em Campinas, na noite deste domingo (19), às 20h30 (de Brasília). A Macaca abriu o placar com Jean Dias, mas Guilherme empatou para o Peixe na segunda etapa. Veja os gols e melhores momentos do jogo.

