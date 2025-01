Boto diz que Flamengo vai contratar 'um ou dois nomes' para reforçar a zaga

Dois nomes que estão no radar do Flamengo já foram revelados: Vitão, do Internacional, e Danilo, da Juventus. O primeiro teve uma proposta recusada e alta pedida do time colorado. O segundo teve conversas esfriadas por ter altos valores, mas segue na mira.

O grande objetivo desse mercado foi manter o elenco e os jogadores que são importantes para o modelo do Filipe. Isso é o mais importante. Óbvio que nos falta uma ou duas posições, uma é o Juninho e outra os torcedores podem ficar descansados que vamos resolver a zaga.

O dirigente também elogiou a pré-temporada feita pelo Flamengo. O clube retorna ao Rio de Janeiro logo depois do jogo diante do São Paulo neste domingo.