Garoto salva Vasco diante do Boavista, mas time segue sem vencer no Carioca

Walace subiu alto para empatar! Hugo Moura levantou na área e o jovem conseguiu cabecear no meio da marcação para igualar o placar, aos 26 da segunda etapa.

Xandão foi expulso no fim do segundo tempo. O zagueiro deu carrinho em atacante do Vasco e parou a jogada do atleta. O árbitro entendeu que o jogador da equipe visitante estaria sozinho contra o goleiro, e por isso expulsou o defensor com vermelho direto.

Ficha técnica

Boavista 1 x 1 Vasco

Competição: Terceira rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Rio de Janeiro

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Victor Augusto Camões de Abreu

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Gols: Zé Vitor, aos 22'/1ºT, Walace, aos 26'/2ºT

Amarelos: Raí, Sforza, Souza

Vermelho: Xandão

Boavista: André Luiz, Vitor Ricardo, Caran, Xandão, Mascarenhas, Marthã (William Oliveira), Caetano (Resende), Zé Mateus, Matheus Alessandro (Abner Vinicius), Raí (Erick Flores) e Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Caio Zanardi