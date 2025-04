Após analisar cenário, Sampaoli deve recusar proposta do Santos

Cinco fatores foram analisados por Sampaoli: o elenco que ele teria à disposição, o cenário político do Santos, o investimento que a diretoria pensa para reforços, o motivo que causou a demissão de Pedro Caixinha e a autonomia do CEO Pedro Martins.

A análise de Sampaoli gerou dúvidas no Santos. O Peixe ainda não recebeu a negativa oficial do argentino e a discussão por um novo técnico deve começar após o jogo de amanhã, contra o Atlético-MG.

Sampaoli se torna o quarto técnico a recusar o Santos após a demissão de Pedro Caixinha. Tite e Dorival, que também estão livres no mercado, não pensam em treinar um time neste momento. Luís Castro também foi procurado, mas não demonstrou interesse.

Sampaoli despontou como favorito por alguns motivos: está livre no mercado, é visto como uma opção que daria retorno imediato e tem o aval do presidente Marcelo Teixeira.

Santos não tem pressa, diz CEO

Pedro Martins afirmou que o Santos não tem pressa para anunciar um novo comandante. Segundo ele, as conversas com candidatos incluem explicações sobre a realidade de "reconstrução" do clube como um todo.