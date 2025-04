Flamengo renova parceria com o RJ Vôlei e mira o título mundial

Esta nova frase prevê investimentos maiores já a partir desta temporada, com um plano de trabalho voltado para resultados de alto rendimento. Agora, o Flamengo vai gerir diretamente o projeto, junto com o Sesc, principal patrocinador da equipe e RJ Vôlei para montar um elenco com potencial de disputar os principais títulos nacionais e internacionais.

O presidente do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, celebrou a nova parceria. "É uma enorme satisfação e honra estarmos entrando nesta nova fase. O título mais importante é o que nós ainda não conquistamos, o que está por vir".

A temporada de 2024/25 da Superliga feminina foi abaixo do esperado para o Sesc RJ-Flamengo. A equipe finalizou a fase de classificação na sexta posição e foi eliminada nas quartas de final, diante do Osasco.