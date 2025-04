Indiciado pela PF, Bruno Henrique está concentrado para jogo do Flamengo

Indiciado pela PF (Polícia Federal), o atacante Bruno Henrique está concentrado com o elenco do Flamengo para o duelo de amanhã do rubro-negro.

O que aconteceu

O jogador está no Ninho do Urubu com o restante do grupo para encarar o Juventude, amanhã, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O embate é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique treinou normalmente na tarde de hoje. A atividade teve início no CT às 15h30 com um trabalho na academia. Em seguida os atletas foram para o campo para as atividades com o técnico Filipe Luís.