Frango à solta: Goleiros se complicam e fazem trapalhadas na A2; assista

A estreia da Série A2 do Campeonato Paulista contou com dois frangaços de goleiros em jogos diferentes (assista abaixo) na última quarta-feira (15).

O que aconteceu

O goleiro da Juventus deu de bandeja o gol da vitória do Linense ainda no terceiro minuto da partida. Caio Alan mergulhou para evitar que a bola saísse pela linha de fundo após recuo do zagueiro, mas acabou entregando a bola nos pés de Edson Cariús, que limpou a marcação e tocou para o fundo da rede. Foi o único gol do duelo.

Já o goleiro do Votuporanguense furou após fazer uma defesa e mandou a bola contra a própria meta na derrota para a Ferroviária. Jean espalmou para cima ao defender uma cobrança de falta, só que a bola voltou rente ao travessão, bateu nele e entrou no gol. A trapalhada ocorreu aos 31 minutos do primeiro tempo, e Quirino ainda ampliou na segunda etapa para dar números finais à partida.