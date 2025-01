Santos vence Mirassol com shows de Brazão e Guilherme e tem coro por Neymar

O Santos contou com noite iluminada de Gabriel Brazão e Guilherme e venceu o Mirassol por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Guilherme marcou os gols do Santos no jogo. O atacante, artilheiro do Peixe em 2024, foi às redes no final do primeiro tempo com assistência de Soteldo e depois marcou um golaço de falta na etapa final. Iury Castilho descontou em pênalti nos acréscimos.

Gabriel Brazão roubou a cena na Vila. O goleiro santista fez defesas fundamentais em ambos os tempos do jogo — uma delas em chute de trás do meio de campo.