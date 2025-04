De volta! Melk Costa enfrenta Julian Erosa em duelo no UFC Vegas 106

O brasileiro Melquizael Costa já tem data e adversário definidos para seu próximo compromisso no Ultimate. No dia 17 de maio, em Las Vegas (EUA), 'Melk' enfrenta o experiente Julian Erosa em duelo válido pela categoria dos pesos-penas (66 kg), no UFC Vegas 106. A informação foi apurada e dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas ao evento.

Aos 28 anos, 'Melk' vive bom momento na organização. Representante da 'Chute Boxe João Emílio', ele soma 23 vitórias e sete derrotas no cartel profissional, com destaque para seu estilo versátil - são sete nocautes e oito finalizações no currículo. Em sua trajetória recente, o paraense venceu nomes como Christian Rodriguez e Andre Fili, consolidando sua presença na divisão.

Do outro lado, estará Julian 'Juicy J' Erosa, de 35 anos. Lutador experiente e figura conhecida do UFC, o norte-americano entra no combate com 30 vitórias e 11 derrotas. Ele é especialista em jiu-jitsu e finalizações - são 14 vitórias por submissão ao longo da carreira - e vem embalado por dois triunfos, em cima de Christian Rodriguez em julho do ano passado.