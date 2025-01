Flamengo desrespeitou Gabriel por tudo que ele conquistou, diz empresário

O Flamengo desrespeitou o seu ex-atacante Gabriel por tudo que ele conquistou no clube, inclusive pelo que deu para a gestão deles, atacou o empresário do hoje jogador do Cruzeiro, Júnior Pedroso, ao programa Zona Mista.

Foi um desrespeito com tudo que o Gabriel conquistou e tudo que o Gabriel deu para gestão deles. Não foi para gestão que está vindo agora, o Gabriel deu para gestão deles. Que é o legado do Flamengo hoje, que encabeçou no título de 2019, que ele foi o grande responsável ns final.