RMP: Leila Pereira foi infeliz com Rony e Dudu; não se trata ídolo assim

Acho que ela foi muito infeliz em relação ao Dudu. E foi ainda mais infeliz em relação ao Rony.

Renato Maurício Prado

Na opinião do colunista, Leila praticamente expulsou Rony do Palmeiras ao dizer que o ciclo dele no clube está encerrado.

Ela está quase empurrando o Rony para fora do clube. Foi o que ela fez com o Dudu também na época do Dudu -- e acho que ali o Dudu pisou na bola, porque foi se oferecer ao Cruzeiro.

Palmeiras e Fluminense chegaram a se acertar em relação à venda de Rony, mas o atacante não aprovou os valores apresentados pelo time carioca.

Com contrato até 2026 no Verdão, o atacante tem a expectativa de uma oferta do exterior e não quer sair do clube tendo que reduzir seu salário de seis dígitos.

De acordo com apuração do UOL, a declaração de Leila não foi por acaso: o Palmeiras está bravo com o agente de Rony.