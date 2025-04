Paysandu e Goiás fazem jogo de poucas chances e empatam na final da Copa Verde

Paysandu e Goiás não saíram do 0 a 0 nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Copa Verde, no Mangueirão, em Belém. Agora, tudo ficou para o duelo em Goiânia, daqui a duas semanas.

As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia. Em caso de nova igualdade, o campeão será decidido nos pênaltis.

Os dois clubes, agora, voltam a focar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás volta a campo neste sábado, contra o Operário. A bola rola às 20h, no Estádio Germano Kruger. No mesmo dia, às 18h, o Paysandu enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada.