Raphael Veiga sai com dores no ombro no 1°T contra o Cerro Porteño e vira preocupação no Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga virou preocupação no Palmeiras nesta quarta-feira. Antes dos dez minutos de jogo contra o Cerro Porteño, o camisa 23 precisou ser substituído após cair no gramado com dores no ombro esquerdo após disputa de bola e espaço.

O lance aconteceu aos nove minutos da primeira etapa. O meia recebeu bola pelo lado direito do campo e viu Jorge Morel e Wilder Viera chegar firme no lance e derrubá-lo. Ele recebeu atendimento no gramado, mas ainda saiu com dores, segurando o ombro esquerdo e deu lugar para Felipe Anderson.