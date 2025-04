Jogador do Carabobo socorrido de ambulância contra o Botafogo tem fratura na face

O lance ocorreu no segundo tempo após disputa com Gonzalo Mastriani, os dois se chocaram no alto após cruzamento de Alex Telles. O jogador caiu desacordado no gramado e foi socorrido pelos médicos. O botafoguense também precisou de atendimento, mas seguiu normalmente. O jogo ficou parado por cerca de cinco minutos e o argentino precisou ser substituído por Leonardo Aponte.

Classificação e jogos Libertadores

Adversário da noite, os cariocas também emitiram uma publicação oficial desejando melhoras ao atleta. "O Botafogo deseja uma pronta recuperação ao zagueiro Ezequiel, do Carabobo. Esperamos que ele possa se recuperar bem e o quanto antes. Estamos na torcida por sua melhora e retorno aos gramados", disse o clube.

O duelo terminou com o triunfo da equipe de General Severiano por 2 a 0. Gols de Patrick de Paula e Matheus Martins, aos 42 e 53 da etapa final, respectivamente.